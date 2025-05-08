Футбол
8 мая, 20:23

Глушаков — о Станковиче в «Спартаке»: «Сейчас бессмысленно продлевать контракт»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» возможное продление контракта главного тренера Деяна Станковича с московской командой.

«Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончании сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок? Вдруг команда провалит концовку сезона. Но решать руководству, конечно, ему виднее», — сказал Глушаков «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 51 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

Денис Глушаков
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
  • mate

    Лишь бы уволить тренера. С новым можно заключить выгодный контракт. Ерунда. за год ничего не добъешся. Можно только устранить старые раны - лишний груз убрать. Новых пристроить в систему. Год назад как играли? Также как и сейчас. 4-5 места. Зато состав есть. Маркиньос, Барко, Гарсия, вратари хорошие. Нужно заменить Денисова (2 автогола много), Зобнина, Абену. На следующий сезон Гарсия начнеть забивать. Угальде слишком мелький. Новый аргентинец заиграет. тогда будем в тройке. Сейчас команда еще сырая.

    09.05.2025

  • zoolord

    Молодец, хоть кто-то правильно сказал.

    09.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Это "руководство" не про футбол и не про логику..

    09.05.2025

  • zg

    Абаскаля продлили,по делу,более менее и что?

    08.05.2025

  • zg

    Думается,сейчас этого даже Станкович не понимает...

    08.05.2025

  • echo2011

    Вдруг Клопп изъявит желание поработать в "Спартаке"?

    08.05.2025

  • Gordon

    Его просто надо продлевать. Когда - лучше, как раз, пораньше, чтобы все знали заранее, кто будет в следующем сезоне и спокойно играли и готовились. По-моему, так.

    08.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Стаканыч к лету без контракта - Что хряк без полового акта!

    08.05.2025

