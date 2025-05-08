Глушаков — о Станковиче в «Спартаке»: «Сейчас бессмысленно продлевать контракт»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» возможное продление контракта главного тренера Деяна Станковича с московской командой.

«Сейчас бессмысленно продлевать контракт. Почему им не заняться по окончании сезона, когда будут доиграны и чемпионат, и Кубок? Вдруг команда провалит концовку сезона. Но решать руководству, конечно, ему виднее», — сказал Глушаков «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров по продлению контракта завершился успешно. Ожидается, что клуб и главный тренер придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 51 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.