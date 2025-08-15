Полузащитников ЦСКА Кисляка и Глебова внесли в базу «Миротворца»

Полузащитники ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов включены в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Портал обвинил игроков ЦСКА в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины» из-за их участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — перед матчем 28-го тура РПЛ против «Краснодара» Кисляк и Глебов вышли на поле с детьми участников СВО.

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 7 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи. На счету 19-летнего Глебова 3 гола и 1 результативная передача в 7 встречах.