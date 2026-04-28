РПЛ — расписание матчей 28-го тура чемпионата России

Матчи 28-го тура чемпионата России по футболу — 2025/26 пройдут 1, 2 и 3 мая. Будут проведены восемь игр.

Расписание матчей 28-го тура чемпионата России

1 мая, пятница

17.00. «Крылья Советов» — «Спартак»

19.30. «Локомотив» — «Динамо»

2 мая, суббота

14.00. «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

16.30. «Балтика» — «Рубин»

19.00. ЦСКА — «Зенит»

3 мая, воскресенье

14.30. «Сочи» — «Оренбург»

17.00. «Акрон» — «Краснодар»

19.30. «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»

Время начала — московское

За три тура до конца чемпионата России турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион «Краснодар», набравший 60 очков. На втором месте находится «Зенит» (59 очков), на третьем — «Локомотив» (49 очков).

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