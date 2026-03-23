Кордоба — об ограничении интернета в Краснодаре: «Стало сложнее оставаться на связи с семьей»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о проблемах со связью в Краснодаре. Колумбийский форвард признал, что отключение интернета создает трудности в общении с семьей.

В настоящее время в ряде российских регионов из соображений безопасности введены ограничения на мобильную связь и доступ в интернет. Краснодар оказался в числе городов, где эти меры действуют.

«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на одно очко.

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