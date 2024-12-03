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Маурисио — о голе Лещука: «Шелии просто очень сильно не повезло»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Ахмата» Маурисио в комментарии «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура чемпионата России против грозненцев (1:1).

«Увидел гол Лещука... Это футбол, Шелии просто очень сильно не повезло. Мяч очень высоко поднялся вверх, очень тяжело за ним следить, так как прожекторы могут светить прямо в лицо. И изначально мне показалось, что защитник «Динамо» Фернандес помешал Шелии выбить мяч. Но судья решил по-другому», — сказал Маурисио «СЭ».

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела» (3:1).

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Ахмат
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
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