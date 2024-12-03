«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча против махачкалинского «Динамо»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0). Об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб из Воронежа попросил разобрать эпизод с неназначенным на 42-й минуте встречи пенальти в ворота «Динамо» за фол на полузащитнике Мохамеде Брахими.

«Факел» после 17-го тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.