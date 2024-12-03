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Сегодня, 21:36

Семин — о назначении Ари в «Торпедо»: «Наконец-то стали появляться профессионалы в клубах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

«Я очень положительно оцениваю это решение торпедовцев. Наконец-то у нас начали профессиональные бывшие игроки становиться спортивными директорами. Ари хорошо знает футбол. «Торпедо» очень умно поступило. У них будет спортивный директор, который хорошо знает Бразилию, плюс у него есть своя команда.

Вполне возможно, в «Торпедо» будут бразильцы. Но не привезенные агентами, а Ари, своим человеком, который работает в клубе. Я считаю, что это хорошее решение. Наконец-то у нас в футболе стали появляться профессиональные люди в командах. Желаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Сейчас 38-летний футболист занимает должность играющего президента клуба «Атлетико Сеаренсе», который участвует в бразильской серии D.

«Торпедо» находится на 2-м месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет 2 очка.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Юрий Семин
ФК Торпедо (Москва)
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«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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 - : -
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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