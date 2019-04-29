Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра хочет помочь своей команде квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона в РПЛ, чтобы покинуть клуб со спокойной душой, информирует официальный Youtube-канал "быков".

29-летний уругваец также прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

Перейра, у которого летом заканчивается контракт с "Краснодаром", уйдет из команды. Хавбек ранее признался, что это решение было принято из-за семейных обстоятельств.

– Против московских команд всегда играть непросто, мы смогли одержать важную в турнирном плане победу. Забили два гола и оставили свои ворота на замке. Отстутствовали некоторые игроки, поэтому не получилось сыграть в свой привычный футбол.

После поражения от "Зенита" шансы на чемпионство остались чисто математические, но "Краснодар" на этом не зацикливается, надо побеждать в каждом матче. Выйти на второе место в РПЛ – прекрасная мотивация для нас.

Решение о своем уходе из "Краснодара" я уже принял и не собираюсь его менять. Мне будет приятно, если моя родная команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов – уйду со спокойной душой.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, она была фанстастической. Наши поклонники заряжают дополнительной мотивацией. Надеюсь, что на заключительной игре с "Рубином" будут полные трибуны, – сказал Перейра в интервью клубной пресс-службе.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр