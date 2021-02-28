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Мусаев ждет, что игроки «Краснодара» проявят характер в матче с «Уралом»

18:55
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда должна продемонстрировать в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», в первую очередь, свой характер.

«Важно для себя, для наших болельщиков показать, что у нас есть характер. Что мы мужчины, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Нам очень важно набирать очки, чтобы остаться в гонке.

Очень жаль, что так выступили в Лиге Европы, но сейчас нет времени сокрушаться. Должны показать свой лучший футбол. Уже второстепенно, что делает соперник».

Краснодар — Урал

 

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