Мусаев ждет, что игроки «Краснодара» проявят характер в матче с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда должна продемонстрировать в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала», в первую очередь, свой характер.

«Важно для себя, для наших болельщиков показать, что у нас есть характер. Что мы мужчины, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Нам очень важно набирать очки, чтобы остаться в гонке.

Очень жаль, что так выступили в Лиге Европы, но сейчас нет времени сокрушаться. Должны показать свой лучший футбол. Уже второстепенно, что делает соперник».