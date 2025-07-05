Матеус Алвес получал предложения из Европы, но выбрал ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ» о том, куда мог перейти летом.

— Были ли у вас предложения от различных российских клубов?

— Из России — нет.

— А из Европы?

— Из Европы было несколько.

— Какие клубы, если не секрет?

— Не могу сказать.

— Какие клубы вы знаете в России?

— «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и многие другие.

— Правда ли, что вы разговаривали с Головиным через Кайо Энрике?

— Да, у нас один и тот же агент. Мой и его, так что разговаривать было проще. Он сказал мне несколько фраз.

5 июля Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.