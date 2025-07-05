Матеус Алвес прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес прилетел в столичный аэропорт Домодедово для завершения перехода в ЦСКА, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что футболист подпишет контракт до 2030 года. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро + 25 процентов с последующей продажи.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает 31 декабря 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.