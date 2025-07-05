Футбол
5 июля 2025, 11:00

Ориньо заявил, что «Химки» должны выплатить зарплату за пять месяцев: «Подали заявление в ФИФА»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» рассказал, что обратился в ФИФА из-за отсутствия выплат после ухода из клуба.

— Ты веришь, что тебе закроют долги?

— Очень на это надеюсь. Мы подали заявление в ФИФА, чтобы нам помогли решить вопрос. Этим занимаются мои агенты и адвокаты.

В мае мне нужны были деньги, чтобы заплатить алименты в Бразилии и не возникло проблем с законом. Я очень просил Садыгова выплатить зарплату, но он только успокаивал меня.

— Сколько тебе еще должны «Химки»?

— Сейчас «Химки» мне должны выплатить зарплату за пять месяцев — с января и до конца сезона. Я буду требовать эту сумму.

Ориньо в прошлом сезоне провел за «Химки» 25 матчей и отдал две голевые передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

Ориньо.«Не выплатили зарплату за пять месяцев, а Садыгов меня вообще заблокировал». Интервью Ориньо о «Химках» и России
