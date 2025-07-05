«Акрон» продлил контракт с Грибовым и отдал его в аренду в «Сокол»

Нападающий «Акрона» Сергей Грибов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Новое соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на два года. Предстоящий сезон Грибов проведет на правах аренды в саратовском «Соколе».

Нападающий выступает за «Акрон» с февраля 2024 года. С того момента он провел 14 матчей в основной команде и отличился одним голом.