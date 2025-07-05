«Акрон» продлил контракт с Грибовым и отдал его в аренду в «Сокол»
Нападающий «Акрона» Сергей Грибов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба тольяттинцев.
Новое соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на два года. Предстоящий сезон Грибов проведет на правах аренды в саратовском «Соколе».
Нападающий выступает за «Акрон» с февраля 2024 года. С того момента он провел 14 матчей в основной команде и отличился одним голом.
Источник: ФК «Акрон»
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|
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|
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|5
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|
6
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|
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|13
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|3
|7
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|
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|13
|2
|6
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|12
|
14
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|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
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|
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|Факел
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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|Г
|
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Максим Глушенков
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|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
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Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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