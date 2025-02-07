Айдамиров: «Верю в скорое возвращение России в мировой спорт»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что российские команды скоро вернутся в международные соревнования.

«Верю в наше скорое возвращение. Уверен, что мы вернемся. То, что происходит в зоне СВО, — это и есть предпосылки, что мы скоро вернемся. Надеемся. Я говорю не про перемирие, а про нашу победу», — цитирует «РБ Спорт» Айдамирова.

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.