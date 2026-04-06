Матч «Сочи» — «Рубин» пройдет по расписанию, несмотря на сложности с вылетом главного арбитра

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о вероятности срыва матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что самолет с главным арбитром встречи Никитой Новиковым не смог приземлиться в Сочи и совершил посадку в Астрахани.

«Арбитр не долетел, самолет посадили в Астрахани, но он сейчас вылетает и скоро будет в Сочи. К игре успеет», — сказал Новиков «СЭ».

Матч состоится в понедельник, 6 апреля, в 19.30.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля, 19:30. Фишт (Сочи)

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