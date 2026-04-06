Ларионов признался, что смотрит футбол после матчей, чтобы переключиться

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от посещения матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).

«У меня появилось время, и мой товарищ (гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов. — Прим. «СЭ») пригласил меня на матч, поэтому я пришел посмотреть хороший футбол. Шикарная атмосфера, было много людей. Завершил бы я свою пресс-конференцию пораньше ради этого матча? Вы знаете, футбольные матчи проходят в то же самое время, что и хоккейные. Здесь нет разговора о том, завершил бы или нет, потому что нет разницы во времени. Обычно ты сначала делаешь свою работу, а потом смотришь вечером что-то другое, чтобы переключиться», — сказал Ларионов «СЭ».