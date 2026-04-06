Некрасов: «Спартак» находится в процессе продления контракта с Барко»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко.

«Игрок очень важен для нас, в матче с «Локомотивом» вы это видели. Подписан ли новый контракт? Все в процессе. Мы оптимистичны», — сказал Некрасов РИА «Новости».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года. На счету аргентинца в составе красно-белых 64 матча, 20 голов и 16 голевых передач.