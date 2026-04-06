Некрасов: «Спартак» находится в процессе продления контракта с Барко»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко.
«Игрок очень важен для нас, в матче с «Локомотивом» вы это видели. Подписан ли новый контракт? Все в процессе. Мы оптимистичны», — сказал Некрасов РИА «Новости».
Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года. На счету аргентинца в составе красно-белых 64 матча, 20 голов и 16 голевых передач.
Источник: РИА Новости
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|6
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|19-13
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|
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|10
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|0
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|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|4
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|6
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|
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|11
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|5
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|
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|10
|2
|5
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|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
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|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
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|7
|8-19
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16
|Родина
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|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
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|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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