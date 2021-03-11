Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Химки» перенесен на стадион «Центральный» в Казани, сообщает 11 марта пресс-служба лиги в официальном Telegram-канале.

Изначально встречу планировалось провести на «Ак Барс Арене», но стадион не сможет принять игру в связи с состоянием газона.

Матч «Рубин» — «Химки» состоится в пятницу, 19 марта. Начало — в 19.00 (мск).