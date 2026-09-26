«Неважно, какая травма, Федор все равно выходил и дрался». Бои, где Емельяненко показал характер

Победы со сломанными пальцами, после страшных бросков, грогги, сечек, залеживаний и неудач в стойке.

Россия дала миру много отличных бойцов-тяжеловесов, но к успеху Федора Емельяненко пока никто не приблизился. Никто, кроме него, не был чемпионом сильнейшего ММА-промоушена, и ведь Федор был не просто чемпионом Pride, а чемпионом доминирующим.

При этом нельзя сказать, что Федор выглядел неуязвимым даже в лучшие годы. По нему жестко попадали, его бороли, бросали. Но он все равно выходил победителем. За счет не только навыков, но и характера.

28 сентября Емельяненко исполнится 50, и перед юбилеем Федора предлагаем вспомнить бои, где он оказывался в ситуациях неприятных и даже очень неприятных, но выигрывал.

Соперник — Кадзуюки Фуджита. 8 июня 2003 года, турнир Pride 26 Bad to the Bone. В марте 2003-го Федор уверенно победил Антонио Родриго Ногейру (вообще ничего не дал сделать бразильцу) и стал чемпионом Pride в тяжелом весе, доказав, что он — самый настоящий топ-боец. Для этого Емельяненко потребовалось меньше трех лет занятий боями без правил. Если называть год, когда Федор пребывал в лучшей форме, то 2003-й тут вполне подходит.

Емельяненко хорошо начал бой с Фуджитой — несколько раз попал в стойке, моментами игрался с ним, не дал себя перевести. Когда прошло 2,5 минуты первого раунда, Федор поджал японца к канатам, начал выбрасывать серию, попал, но пропустил сам — Фуджита пробил наотмашь (чистый лаки-панч) и угодил в висок. Емельяненко повело, он «затанцевал», зал взревел. Фуджита ударил еще пару раз, но Федор устоял и вошел в клинч. Фуджита перевел Емельяненко, но тем самым дал ему перевести дух — наш боец повязал соперника, полежал на спине некоторое время, а затем поднялся. Вскоре Федор сделал то, что и должен был, — удосрочил Фуджиту: потряс киком в корпус, уронил ударами руками, зашел за спину и задушил сзади. Не обошлось без неприятностей — в том поединке Емельяненко травмировал правую руку.

Соперник — Кевин Рэнделмэн. 20 июня 2004 года, турнир Pride Critical Countdown 2004. В этом бою случился один из главных хайлайтов в истории Pride — суплекс Рэнделмэна. Американец сразу прошел в две ноги, свалив Емельяненко. Когда же Федор начал вставать, Кевин обхватил его сзади, после чего амплитудно бросил головой вниз. «Задним поясом кинул. Хороший бросок. Прямо лопатками его воткнул. Это еще повезло, что ничего не сломал», — охарактеризовал этот момент в интервью «СЭ» олимпийский чемпион Монреаля по греко-римской, мастер прогибов Николай Балбошин. Действительно, бросок у Рэнделмэна прошел великолепный, но Федор сгруппировался, вывернулся, оказался сверху и провел болевой прием на руку — кимуру, заставив Рэнделмэна сдаться.

«Когда этот бросок произошел, Александр Васильевич [Мичков], тренер по боксу, пихнул Владимира Михайловича [Воронова] и сказал: «Что, отключился?» — вспомнил Емельяненко в интервью «СЭ». — Когда ты в положении снизу, нужно аккуратненько баланс чувствовать. Как только момент выдался, я сразу вышел наверх. Михалыч сидит, завис тоже, не понимает. Потом я выхожу наверх, и он говорит: «Не, все нормально, не переживай!» То есть Михалыч сам где-то потерялся, не понимал, в каком я состоянии. Но у меня, слава богу, все было хорошо.

Больно не было. И после боя тоже не было. Но у меня... Реберная дуга. То есть хрящ, в который наши ребра сходятся, — вот он травмировался. Но во время боя я ничего не почувствовал. Это потом — когда вдыхал поглубже, выдыхал — пощелкивало чуть-чуть. Слава богу, удачно приземлился.

Я же самбо-дзюдо занимался. Поэтому сколько раз я бросал своих партнеров, столько раз бросали и меня. И как мы только друг друга не бросали: и со второго этажа — это когда броски с самого верха, и через спину, и через грудь. И когда я почувствовал [в бою с Рэнделмэном], что у меня ноги вылетают наверх, я понял, где я нахожусь, как мне сгруппироваться и что делать внизу».

Соперник — Мирко Филипович. 28 августа 2005 года, турнир Pride Final Conflict 2005. Федор победил Крокопа уверенно, но тут надо учитывать, что Емельяненко подошел к этому важнейшему бою далеко не в лучшем состоянии, поскольку в апреле 2005-го сломал большой палец правой руки в поединке с Тсуеси Косакой. Федор посек японца, и тот не вышел на второй раунд. Емельяненко за эти 10 минут работал так, так бил, будто с его рукой все в полном порядке. Но, как рассказал Федор в интервью «СЭ», ночью после боя он «был готов залезть на стену от боли».

В Pride рассчитывали устроить бой Федора и Мирко в июне 2005-го, но из-за травмы сроки пришлось сдвинуть. У руководства Pride было настолько серьезное отношение к этому поединку, что в мае 2005-го, когда Федор находился в Кисловодске, к нему специально прилетел помощник Набуюки Сакакибары Сотаро Шинода — чтобы удостовериться, что Емельяненко действительно не готов биться с Крокопом в июне. Шинода даже поехал с Федором в одну из кисловодских клиник — чтобы посмотреть рентгеновский снимок. В результате бой с Филиповичем назначили на конец августа 2005-го, хотя рука Емельяненко (правая, ударная) к тому моменту восстановилась не до конца — во время подготовки он не работал ею во всю силу, а в перчатку на тренировках засовывал поролоновую прокладку.

«Конечно, мы его отговаривали, — рассказал «СЭ» тренер Федора по боксу Александр Мичков. — Это не единственный случай, когда он поехал [на бой] и у него где-то перелом. У него как-то и большой палец на ноге переломан был — а он поехал драться. Не помню с кем. Буквально за неделю до отъезда он сломал палец на ноге, но все равно поехал. На моей памяти он ни разу не отказался от боя, ни разу бой не перенес. Неважно, какая травма у него была. Неважно, пил он антибиотики от простуды, он все равно выходил и дрался. Мы с ним неоднократно разговаривали на эту тему [драться ли с Крокопом с травмой]. Он отвечал: «Я буду драться». Раз сказал, второй раз сказал, а в третий раз мы уже не стали спрашивать — потому что человек уже начинал раздражаться».

По словам Федора, перед боем ему в руку, между большим и указательным пальцами, «чуть вкололи» обезболивающее — и он вышел в ринг. Бился так, будто никакого перелома пальца и не было вовсе.

Соперники — Мэтт Линдланд и Брэтт Роджерс. 14 апреля 2007-го и 7 ноября 2009-го. Турниры Bodog Fight и Strikeforce. Эти бои объединяет одно: первыми же ударами противники ставили Федору серьезные сечки. Линдланд, серебряный призер Олимпиады-2000 по греко-римской, посек Федору бровь, Роджерс — разбил нос. В результате Емельяненко Линдланда заборол и финишировал рычагом локтя, а Роджерса жестко нокаутировал во втором раунде (бой вообще был огненный, фейерверк).

Да, сейчас эти соперники не кажутся топами. Линдланд — средневес, Роджерс потом стал часто проигрывать (до боя с Федором же шел 10-0, всех укладывал в первом раунде). Но поединки с ними показательны тем, что неудачи в начале Емельяненко вообще никак не ломали, а наоборот — только раззадоривали. Уже на закате карьеры с Федором случилось что-то подобное — он присел после первого же попадания Фрэнка Мира, в апреле 2018-го. Но уже через 40 секунд Емельяненко провалил Мира, отправил в нокдаун и забил.

Соперник — Андрей Орловский. 24 января 2009 года, турнир Affliction: Day of Reckoning. Этот бой — классика ММА. Орловский выигрывал (далеко не разгромно, как почему-то многие думают, но вел), а потом решил пробить коленом в прыжке — и был наглухо нокаутирован. Нокаут на все времена. Федор уверяет: это не был лаки-панч. «Это была определенная наработка. По траектории движения Андрея я поймал его на удар», — сказал он осенью 2021-го на пресс-конференции, отвечая на вопрос «СЭ».

У Федора и на пике были бои, которые складывались для него не лучшим образом и которые он заканчивал досрочно — и тоже в первом раунде. Во-первых, это первый поединок с Марком Коулмэном — ветеран ММА успешно пробарывал Федора, даже за спину забрался в углу ринга, но в итоге Емельяненко поймал его на армбар (этим же приемом он победил Коулмэна и в реванше). Во-вторых, Федор дважды накрылся в бою со звездой К-1 Марком Хантом, но с третьей попытки все же законтролировал противника сверху и провел кимуру. И как не сказать о сложнейшем поединке с Рикардо Ароной в Rings осенью 2000-го. Это был четвертый профессиональный бой Федора. Первые два раунда судьи оценили 1:1, а третий отдали Емельяненко. Федор работал разнообразнее, но скажем прямо — у судей были основания отдать Ароне и первый раунд, и второй, ломовые проходы бразильца в две ноги были эффективны.

Соперник — Джефф Монсон. 20 ноября 2011 года, турнир M-1 Global. Что вообще в этом рейтинге забыл бой с Монсоном, который Федор выиграл разгромно? Это пример того, как Федор не раскис из-за неудач и в нужный момент показал строжайшую трудовую дисциплину.

Перед этим Федор потерпел три поражения подряд и в поединке с Монсоном просто не имел права на ошибку — иначе его авторитет, уже пошатнувшийся, рухнул бы. И Федор подрался безошибочно. Победа единогласным решением не должна смущать — в ринге мы увидели полнейший разгром. Сейчас Монсон кажется джорнименом, который и договорняк может скатать без проблем, но тогда, в 2011-м, он был бойцом опасным, одним из лучших партеровиков в тяжелом весе. Да, выступал очень часто, но и побеждал часто — из десяти боев, предшествующих поединку с Емельяненко, он выиграл девять, уступил только Даниэлю Кормье.

Попав в непростую ситуацию, Емельяненко отлично подготовился к бою в Голландии. Он избрал правильную тактику, замедлив Монсона лоу-киками, и в бою не получил никакого ущерба. Разве что ноги после поединка болели — за три раунда Федор выбросил 40 (!) лоу — и поломал Монсону малую берцовую кость.

Соперник — Фабио Мальдонадо. 17 июня 2016 года, турнир Fight Nights Global 50. Бой-триллер. Федор начал с обстрела Мальдонадо автоматной серией ударов, но затем нарвался на контрпанч, упал в нокдаун, пропустил уйму ударов. Емельяненко оказался в ситуации, когда рефери мог остановить бой — и за это его никто бы не отругал. Но Виктор Корнеев не стал этого делать. И Федор поднялся. Первый раунд он закончил на морально-волевых, а последующие два выиграл. Все лицо Емельяненко было в гематомах, он устал как никогда, однако не позволил Мальдонадо выиграть, а себе — проиграть. Это был один из худших боев в карьере Федора, но выступление — без преувеличения героическое.