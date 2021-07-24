Матч против «Рубина» станет для Максименко сотым за «Спартак»
Голкипер «Спартака» Александр Максименко выйдет в стартовом составе на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина».
Для 23-летнего вратаря эта встреча станет сотой в составе московского клуба.
Максименко выступает за «Спартак» с 2016 года. В 99 матчах за клуб он пропустил 119 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1418967167270363136
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