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«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» на старте чемпионата

19:25
24 июля. «Химки» — «Зенит» — 1:3. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 июля. «Химки» — «Зенит» — 1:3. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» одержал победу в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России над «Химками». Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника на выезде со счетом 3:1.

Счет в матче открыли «Химки» усилиями Ильи Кухарчука. В первом тайме Сердар Азмун выровнял положение.

А во второй половине «Зенит» смог додавить соперника: отличились Александр Ерохин и Алексей Сутормин, который реализовал пенальти.

В самом начале матча из-за травмы «Зенит» потерял полузащитника Магомеда Оздоева.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:1)

Голы: Кухарчук, 28 (1:0). Азмун, 33 (1:1). Ерохин, 72 (1:2). Сутормин, 76 — с пенальти (1:3).

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков (Корян, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Трошечкин, 84), Себай.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Оздоев (Кравцов, 9), Кузяев, Мостовой (Ерохин, 69), Вендел (Круговой, 85), Дзюба (Сутормин, 69), Азмун.

Предупреждение: Оздоев, 4.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мурашов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).

24 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 1
Зенит 3
Матч завершен

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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