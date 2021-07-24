«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» на старте чемпионата
«Зенит» одержал победу в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России над «Химками». Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника на выезде со счетом 3:1.
Счет в матче открыли «Химки» усилиями Ильи Кухарчука. В первом тайме Сердар Азмун выровнял положение.
А во второй половине «Зенит» смог додавить соперника: отличились Александр Ерохин и Алексей Сутормин, который реализовал пенальти.
В самом начале матча из-за травмы «Зенит» потерял полузащитника Магомеда Оздоева.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
1-й тур
«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:1)
Голы: Кухарчук, 28 (1:0). Азмун, 33 (1:1). Ерохин, 72 (1:2). Сутормин, 76 — с пенальти (1:3).
«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков (Корян, 84), Кухарчук (Камышев, 72), Сабович (Трошечкин, 84), Себай.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев (Чистяков, 85), Дуглас Сантос, Оздоев (Кравцов, 9), Кузяев, Мостовой (Ерохин, 69), Вендел (Круговой, 85), Дзюба (Сутормин, 69), Азмун.
Предупреждение: Оздоев, 4.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Мурашов, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Амелин (Тула). Болотенков (Москва).
24 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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