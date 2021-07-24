«Химки» — «Зенит»: все голы матча
«Зенит» и «Химки» в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ играют вничью — 1:1.
Полузащитник подмосковного клуба Илья Кухарчук открыл счет на 28-й минуте. Сравнял счет нападающий Сердар Азмун на 33-й минуте встречи.
Представляем вашему вниманию все голы матча:
Кухарчук, 28-я минута
?? Кухарчука в упор расстрелял Кержакова и открыл счет в матче. Но радовались «Химки» недолго. pic.twitter.com/UzIfQs9EW9— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021
Азмун, 33-я минута
Азмун взялся за дело с первого матча. От штанги добил мяч в ворота «Химок».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021
Очень легкий гол ??? pic.twitter.com/IQ5CRhC5CB
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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