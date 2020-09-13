Телеканал «Матч Премьер» в своем Instagram опубликовал заявление в связи со сбоем трансляции матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Ранее многие зрители в соцсетях жаловались на неполадки в работе приложения.

«Друзья, к сожалению серверы не выдержали нагрузки и некоторые из вас пропустили 40 минут 1-го тайма ЦСКА — «Спартак». Мы понимаем, что ничем не заменить почти тайм, пропущенный в дерби, и мы приложим все усилия, для того что бы количество технических сбоев стремилось к нулю. Мы очень хотим компенсировать вам неудобства. 1. Все пользователи с действующей онлайн-подпиской на «Матч Премьер» как на сайте, так и в приложении, получат промо-код на пакет СПОРТ на месяц. Стартуют европейские чемпионаты, есть много интересного что посмотреть. 2. Все, кто купил разовую трансляцию, получат 2 промокода на просмотр любой игры Тинькофф РПЛ онлайн. На все ваши вопросы в течение нескольких дней ответят по адресу support@matchtv.ru», — написано в Instagram канала.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»