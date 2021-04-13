Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в беседе с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного врача России Александра Ярдошвили.

«Печальная новость! Я с ним дружил. Он столько раз устраивал и меня, и сына с коленями. Мы с ним все время поддерживали отношения. Он же, по моим понятиям, молодой человек, вел здоровый образ жизни, следил за собой. Смерть — непредсказуемая штука. Раз — и будьте любезны, получите и распишитесь. Очень жалко! Он был хорошим, компанейским человеком. Всегда помогал со всем, что касалось травм, суставов. Он даже операцию моему сыну устраивал за границей. Очень грустно!» — сказал Баринов.

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Константин Колмаков)