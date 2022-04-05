Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. ЦСКА займет второе место, а «Динамо» станет третьим»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от итогов Тинькофф РПЛ-2021/22.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.

Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», — приводит Sport24 слова Карреры.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 23 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 46 очками в 23 играх, а ЦСКА занимает третье место с 43 очками в 23 встречах.