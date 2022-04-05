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Каррера: «Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом. ЦСКА займет второе место, а «Динамо» станет третьим»

Каррера поделился прогнозом на итоги чемпионата России-2021/22
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от итогов Тинькофф РПЛ-2021/22.

«Думаю, «Зенит» уже можно назвать чемпионом, в оставшихся турах их никто не догонит, хоть и отрыв совсем небольшой. Они точно выиграют чемпионат. «Динамо», на мой взгляд, пока не готово брать титул. Мне кажется, они будут третьими, а ЦСКА займет второе место.
Что касается «Спартака», то, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они были в пятерке. Но это совсем непросто, учитывая их положение в данный момент. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы закрепиться в десятке», — приводит Sport24 слова Карреры.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 23 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 46 очками в 23 играх, а ЦСКА занимает третье место с 43 очками в 23 встречах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-05-karrera-dumayu-zenit-uzhe-mozhno-nazvat-chempionom-dinamo-budet-tretim-a-tsska-zaymet-vtoroye-mesto
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РПЛ
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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