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«Не справились со своей работой. А нашим ребятам разгребать все их дела». Семин — об уходе Корнетки

Семин отреагировал на уход Корнетки из «Локомотива»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Ларса Корнетки с должности руководителя по спорту и развитию клуба.

«То, что он покинет «Локомотив», уже было ясно. Они не справились со своей работой! А вот нашим ребятам придется разгребать все их дела», — сказал Семин «СЭ».

5 апреля «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с Ларсом Корнеткой.

Ларс Корнетка работал в «Локомотиве» с ноября 2021 года, он заменил на этой должности Ральфа Рангника, который покинул клуб и возглавил «Манчестер Юнайтед».

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 1 : 0
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28.02 19:00
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

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