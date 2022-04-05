Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход Ларса Корнетки с должности руководителя по спорту и развитию клуба.

«То, что он покинет «Локомотив», уже было ясно. Они не справились со своей работой! А вот нашим ребятам придется разгребать все их дела», — сказал Семин «СЭ».

5 апреля «Локомотив» объявил о завершении сотрудничества с Ларсом Корнеткой.

Ларс Корнетка работал в «Локомотиве» с ноября 2021 года, он заменил на этой должности Ральфа Рангника, который покинул клуб и возглавил «Манчестер Юнайтед».