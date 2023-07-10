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Сегодня, 16:30

Рыков считает, что Юдинцев из «Родины» может играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Родины» Владимир Рыков специально порассуждал о потенциале Георгия Юдинцева и оценил варианты продолжения его карьеры.

«В «Родине» я видел Юдинцева — это молодой и перспективный крайний защитник. Он делает много спринтов, Георгий может играть в РПЛ. Ему надо сначала попасть в РПЛ, чтобы о чем-то говорить. Посмотрим как будет, я знаю, что он может там играть. Если с таким же отношением и желанием Георгий будет трудиться, то у него все получится. Я надеюсь, что он не изменится в этом плане. В его возрасте самое главное играть и получать игровую практику. Не знаю, что за команда из Венгрии им интересуется, не могу говорить за Георгия. У него есть есть близкие друзья и спортивный директор в «Родине», который владеет информацией, какие есть по нему предложения и как действовать дальше», — приводит слова Рыкова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Родина» получила три предложения по Юдинцеву, в том числе от клуба РПЛ и от венгерской команды, пробившейся в еврокубки.

В минувшем сезоне Первой лиги Юдинцев провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/rykov-zashitnik-georgii-yudincev-iz-rodiny-mozhet-igrat-v-rpl-265037/
Владимир Рыков
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