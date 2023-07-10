Рыков считает, что Юдинцев из «Родины» может играть в РПЛ
Бывший футболист «Родины» Владимир Рыков специально порассуждал о потенциале Георгия Юдинцева и оценил варианты продолжения его карьеры.
«В «Родине» я видел Юдинцева — это молодой и перспективный крайний защитник. Он делает много спринтов, Георгий может играть в РПЛ. Ему надо сначала попасть в РПЛ, чтобы о чем-то говорить. Посмотрим как будет, я знаю, что он может там играть. Если с таким же отношением и желанием Георгий будет трудиться, то у него все получится. Я надеюсь, что он не изменится в этом плане. В его возрасте самое главное играть и получать игровую практику. Не знаю, что за команда из Венгрии им интересуется, не могу говорить за Георгия. У него есть есть близкие друзья и спортивный директор в «Родине», который владеет информацией, какие есть по нему предложения и как действовать дальше», — приводит слова Рыкова Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что «Родина» получила три предложения по Юдинцеву, в том числе от клуба РПЛ и от венгерской команды, пробившейся в еврокубки.
В минувшем сезоне Первой лиги Юдинцев провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -