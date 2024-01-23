Булыкин объяснил, зачем «Зениту» нужен Тикнизян

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тикинзян пригодится «Зениту». Конечно, повлиял и уход Кругового в ЦСКА. Наир в любом случае будет полезен как минимум для глубины скамейки и конкуренции на тренировках», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

21 января Metaratings сообщил, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному трансферу 24-летнего игрока сборной Армении.