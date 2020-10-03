Массажист Кокорина прокомментировал обвинения в свой адрес

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о травме футболиста.

— Что касается повреждения Александра, он получил его в последнем матче, — сказал Колесников. — Неудачно приземлился, чуть-чуть повредил спину, а следствие чего начал ощущать боль в ноге. Думаю, что после перерыва на матчи сборных Саша вернется в общую группу и будет тренироваться.

Мы работаем с Сашей с 2014 года, когда я еще находился в «Динамо». Когда Кокорин перешел в «Зенита», я уже был на пенсии, но Саша попросил меня поработать с ним, так как ему было комфортно сотрудничать со мной. На протяжении большей части карьеры его не преследовали травмы, он играл по 30-40 матчей в сезоне. Мне странно читать какие-то обвинения в мой адрес, основанные на непонятных домыслах и непроверенной информации. (Максим Алланазаров)

Сегодня портал Metaratings.ru опубликовало заметку, в которой говорится, что Колесников мог усугубить травму Кокорина. В пятницу главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что 29-летний форвард не сыграет против «Зенита» в 10-м туре Тинькофф чемпионата России из-за мышечной травмы. Из-за повреждений Кокорин сыграл за «Спартак» только в 3 матчах.