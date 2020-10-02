Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травме нападающего Александра Кокорина. Ранее немецкий специалист сообщил, что 29-летний россиянин не сыграет с «Зенитом» из-за мышечного повреждения и пропустит около 2 недель.

— Могли бы вы прокомментировать травму Кокорина чуть подробнее: это рецидив или новое повреждение?

— Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» в первом тайме он почувствовал дискомфорт, поэтому был заменен в перерыве. Обследование выявило мышечную травму. Ситуация непростая: две травмы за короткое время. Это, конечно, влияет на форму игрока. Но мы надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться к работе и набрать оптимальную форму. (Артем Калинин)