Маслов — о проблемах «Спартака» с реализацией: «Надеюсь, скоро нас прорвет»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Результат неудовлетворительный. Сзади сыграл на ноль, но не смогши забить. Как исправить проблемы с реализацией? К сожалению, это факт. Мы все прекрасно понимаем эту проблему. Нужно работать над ее решением. Надеюсь, скоро нас прорвет. Иногда бывает, что залетает все, а иногда ничего», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.