Александр Медведев прокомментировал турнирное положение «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что почивать на лаврах за девять игр до конца чемпионата России еще рано.

«Сегодня играет «Ростов» и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения. Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 10-й строчке (25).