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Сегодня, 11:00

Байрамян рассказал о спорах с Карпиным о том, кто сострижет волосы

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о спорах с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным о том, кто из них при каких условиях сострижет волосы.

— В конце 2020-го он сказал: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года». Чем тогда все кончилось?

— Вы же видите меня — я еще с волосами, ха-ха!

— За это время можно было и отрастить!

— Думаете, это так быстро?! Да ладно, все обошлось в мою пользу. Для меня это какая-то дополнительная мотивация была, но за тот месяц, который он мне дал, мне удалось забить три мяча и сохранить у себя волосы.

— Недавно Даниил Глебов в «Коммент. Шоу» озвучил ваш новый спор с Карпиным: «Если в тройке остаемся — Георгич сбривает свои волосы. Если нет — то Хорик». Откуда этот спор взялся, кто его инициировал?

— А после этого у Георгича спрашивали, вы же видели, что он ответил? Сказал, что не подстрижется! На самом деле, как такового спора не было, Даня, может быть, что-то неправильно понял. Потому что, когда мы об этом разговаривали, там было очень много людей, кто-то что-то выкрикивал, кто-то поддакивал. Конкретного спора не было. Вот в прошлый раз — да, было.

— Карпин когда-нибудь выполнял условия споров, если проигрывал?

— Да я не вспомню, чтобы он так много спорил. Только момент с моими волосами, но для меня все успешно закончилось. А если даже это и происходило, то на ресторан, на стол. Тогда все выполнялось.

— Дорожите своей уникальной прической?

— Раз не стригу, то да, ха-ха! Георгич это знает, поэтому хочет подстричь их.

На первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит». Питерская команда набрала 51 очко за 21 тур. Второе место занимает «Ростов» с 41 очком, имея игру в запасе. На третьей строчке находит «Спартак», который также набрал 41 очко, сыграв 21 тур.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

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 11 1 1
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Дмитрий Баринов

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