Байрамян рассказал о спорах с Карпиным о том, кто сострижет волосы

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о спорах с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным о том, кто из них при каких условиях сострижет волосы.

— В конце 2020-го он сказал: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года». Чем тогда все кончилось?

— Вы же видите меня — я еще с волосами, ха-ха!

— За это время можно было и отрастить!

— Думаете, это так быстро?! Да ладно, все обошлось в мою пользу. Для меня это какая-то дополнительная мотивация была, но за тот месяц, который он мне дал, мне удалось забить три мяча и сохранить у себя волосы.

— Недавно Даниил Глебов в «Коммент. Шоу» озвучил ваш новый спор с Карпиным: «Если в тройке остаемся — Георгич сбривает свои волосы. Если нет — то Хорик». Откуда этот спор взялся, кто его инициировал?

— А после этого у Георгича спрашивали, вы же видели, что он ответил? Сказал, что не подстрижется! На самом деле, как такового спора не было, Даня, может быть, что-то неправильно понял. Потому что, когда мы об этом разговаривали, там было очень много людей, кто-то что-то выкрикивал, кто-то поддакивал. Конкретного спора не было. Вот в прошлый раз — да, было.

— Карпин когда-нибудь выполнял условия споров, если проигрывал?

— Да я не вспомню, чтобы он так много спорил. Только момент с моими волосами, но для меня все успешно закончилось. А если даже это и происходило, то на ресторан, на стол. Тогда все выполнялось.

— Дорожите своей уникальной прической?

— Раз не стригу, то да, ха-ха! Георгич это знает, поэтому хочет подстричь их.

На первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит». Питерская команда набрала 51 очко за 21 тур. Второе место занимает «Ростов» с 41 очком, имея игру в запасе. На третьей строчке находит «Спартак», который также набрал 41 очко, сыграв 21 тур.

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