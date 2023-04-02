Байрамян рассказал о спорах с Карпиным о том, кто сострижет волосы
Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о спорах с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным о том, кто из них при каких условиях сострижет волосы.
— В конце 2020-го он сказал: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года». Чем тогда все кончилось?
— Вы же видите меня — я еще с волосами, ха-ха!
— За это время можно было и отрастить!
— Думаете, это так быстро?! Да ладно, все обошлось в мою пользу. Для меня это какая-то дополнительная мотивация была, но за тот месяц, который он мне дал, мне удалось забить три мяча и сохранить у себя волосы.
— Недавно Даниил Глебов в «Коммент. Шоу» озвучил ваш новый спор с Карпиным: «Если в тройке остаемся — Георгич сбривает свои волосы. Если нет — то Хорик». Откуда этот спор взялся, кто его инициировал?
— А после этого у Георгича спрашивали, вы же видели, что он ответил? Сказал, что не подстрижется! На самом деле, как такового спора не было, Даня, может быть, что-то неправильно понял. Потому что, когда мы об этом разговаривали, там было очень много людей, кто-то что-то выкрикивал, кто-то поддакивал. Конкретного спора не было. Вот в прошлый раз — да, было.
— Карпин когда-нибудь выполнял условия споров, если проигрывал?
— Да я не вспомню, чтобы он так много спорил. Только момент с моими волосами, но для меня все успешно закончилось. А если даже это и происходило, то на ресторан, на стол. Тогда все выполнялось.
— Дорожите своей уникальной прической?
— Раз не стригу, то да, ха-ха! Георгич это знает, поэтому хочет подстричь их.
На первом месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Зенит». Питерская команда набрала 51 очко за 21 тур. Второе место занимает «Ростов» с 41 очком, имея игру в запасе. На третьей строчке находит «Спартак», который также набрал 41 очко, сыграв 21 тур.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4