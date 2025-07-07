Романо: «Краснодар» договорился с «Осером» о трансфере полузащитника Перрена за 4,5 миллиона

«Краснодар» договорился с «Осером» о трансфере полузащитника Гаэтана Перрена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

Перрин выступает за «Осер» с 2021 года. В сезоне-2024/25 на счету 29-летнего вингера 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.