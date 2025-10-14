Mash: «Ростов» подал иск к Новороссийскому прокатному заводу на 44 миллиона рублей

«Ростов» подал иск к Новороссийскому прокатному заводу в связи с невыполнением условий рекламного контракта, сообщает «Mash на спорте».

Как отмечает источник, договор, который, согласно иску ростовского клуба, не был исполнен, включал в себя услуги за сезоны 2022/23 и 2023/24. Желто-синие требуют вернуть долг 30 миллионов рублей, а также возместить проценты в размере 13,6 миллиона и расходы за госпошлины (661 тысяча рублей).

В 11 турах чемпионата России-2025/26 «Ростов» набрал 13 очков и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.