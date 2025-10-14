Сергеев — о церкви: «Время наедине с собой очень помогает»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о роли религии в его жизни.

— Ты рассказывал, что в Санкт-Петербурге ходил в храм вместе с Александром Коваленко. В Москве тоже?

— Не часто, но в церковь хожу. Один.

— Это помогает?

— Да, время наедине с собой очень помогает.

— Тебе уже 30. Каким видишь свое будущее?

— Хочется играть в футбол, пока здоровье позволит. И пока буду востребованным. Что дальше, даже не загадывал. Сейчас я наслаждаюсь футболом, это главное. Хочется радовать родных, близких. Тренером себя пока не вижу. Детишек тренировать — возможно. Но, опять же, пока все мысли связаны с карьерой футболиста.