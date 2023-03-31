Масалитину хотелось бы, чтобы «Спартак» навязал борьбу «Зениту» в РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Может, «Спартак» не так ярко проявил себя после зимней паузы. Хотелось бы, чтобы команда навязала борьбу «Зениту», но пока не получается. Сейчас наступило такое время, что надо переламывать ситуацию. Если игра наладится, то это пойдет на пользу нашему футболу. Потому что пока только красно-белые могут создать интригу в чемпионате.

А если говорить о предстоящем матче, в «Ахмат» пришел Ташуев. Он обыграл «Зенит» в Питере. У него есть своя философия футбола, но как игроки будут выполнять его требования, неизвестно. Ташуев умеет ставить игру. Поэтому «Спартаку» не будет легко в субботу», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 1 апреля в Москве. Начало встречи запланировано на 16.30 по московскому времени.