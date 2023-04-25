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Масалитин заявил, что «Спартаку» помогли замены в матче с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в матче РПЛ.

«Спартаку» помогли замены. Красно-белые вышли на игру в защитном варианте, а созидать было некому. Вмешался в игру Абаскаль, который еще до перерыва заменил Чернова. Вышли на поле Промес, Николсон, Зиньковский. Они внесли свой вклад в победу. «Спартак» справилась в этом матче за счет нападения. «Спартак» создал себе проблемы, а потом героически их преодолел», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20293135.shtml?updated
Валерий Масалитин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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