Масалитин заявил, что «Спартаку» помогли замены в матче с «Краснодаром»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:3) в матче РПЛ.

«Спартаку» помогли замены. Красно-белые вышли на игру в защитном варианте, а созидать было некому. Вмешался в игру Абаскаль, который еще до перерыва заменил Чернова. Вышли на поле Промес, Николсон, Зиньковский. Они внесли свой вклад в победу. «Спартак» справилась в этом матче за счет нападения. «Спартак» создал себе проблемы, а потом героически их преодолел», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

После этой игры красно-белые набирают 48 очков и приближаются к «Ростову» (49 очков). Отставание от «Зенита» сократилось до 10 очков. «Краснодар» продолжает находиться на седьмом месте.