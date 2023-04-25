Гладилин заявил, что «Спартак» и «Ростов» равные по силам команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«По силам команды равны. Но у «Спартака» шансов выше после победы над «Краснодаром». У них выше спортивная мотивация, лидеры вернулись в строй. «Ростов» устроит и ничейный результат, они будут играть аккуратно. Но по силам «Спартак» и «Ростов» — равные команды», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 29 апреля. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Спартак» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 48 очков. «Ростов» располагается на втором месте, имея в активе 49 баллов.