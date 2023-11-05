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Сегодня, 21:54

Масалитин считает, что Юран собрал боевую команду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ против армейцев.

«Есть ли у Юрана задатки тренера, чтобы в будущем возглавить более статусный клуб? Здесь стоит вспомнить его работу в «Химках». Команда играла довольно успешно, матчи за сохранение прописки в РПЛ он выиграл. Юран ставит такую игру, при которой сопернику расслабляться было нельзя. Можно ли сравнить стиль игру команд Юрана с игрой команд Бердыева? Нет, это совсем разный стиль игры. В «Рубине» были очень качественные футболисты в обойме, которые выделялись в составе казанцев, а в «Пари НН» все игроки примерно равны. Юран сегодня мотивировал своих игроков, и они не хотели уступать в игре с ЦСКА. Нет мастерства — бери желанием. Давайте посмотрим на статистику «Пари НН». Они забили 14 мячей, но и пропустили 14 мячей. О чем это говорит? О том, что Юран собрал боевую команду. А что еще нужно? Юран грамотно делает свою работу. Если его пригласят на работу более статусный клуб, то перед ним будут поставлены другие задачи, но с работой в «Пари НН» он сейчас точно справляется», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

После 13 туров «Пари НН» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-yuran-sobral-boevuyu-komandu-no-ona-ne-pohozha-na-rubin-berdy-eva/
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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