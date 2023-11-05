Дзюба: «Я марионетка в руках Слуцкого»

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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил о взаимоотношениях с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким.

«Я марионетка в руках Слуцкого», — сказал Дзюба в микст-зоне.

В матче 14-го тура РПЛ Дзюба забил в ворота «Спартака» (1:1).

«Локомотив» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда дома примет «Ахмат».