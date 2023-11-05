Мележиков — о дерби: «Ничья по делу! Но «Спартак» был чуть сильнее!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Ничья по делу! Хорошо что при удалении игрока «Спартак» не просел и даже повел в счете! «Спартак» был чуть сильнее!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» с 21 очком занимает пятое место в РПЛ. «Локомотив» (21 очко) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет шестым.

В следующем туре «Локомотив» дома примет «Ахмат». Игра пройдет 11 ноября. «Спартак» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».