Масалитин считает, что «Краснодар» находится на спаде перед матчем с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мне кажется, что «Краснодар» сейчас находится на определенном спаде. Их последние два матча это хорошо показали. Сейчас они пройдут проверку на прочность, груз ответственности должен дать о себе знать. Тут все зависит от Федотова и его тактических решений на игру. Стоит обратить внимание на то, как «Ростов» играл с краснодарцами, и подметить для себя то, что помогло коллективу Карпина победить. Если армейцы проиграют, Федотов скажет, что у него вылетели основные защитники и у него недокомплект, затем это все перейдет к Мовсесьяну, который заявит о нехватке финансирования, и все вопросы достанутся по итогу Бабаеву», — приводит слова Масалитина RT.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

29 октября «Краснодар» на выезде сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.