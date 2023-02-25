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Сегодня, 17:03

Масалитин рассказал, чем могут быть опасны проведение матчей FONBET Кубка России зимой

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что проводит матчи FONBET Кубка России зимой может быть опасно.

«Конечно, надо было это все сдвигать и сдвигать поближе хотя бы к середине марта, а лучше к апрелю. Эти игры... Тяжело в такие погодные условия проявить свое мастерство. Тем более, каждое касание, каждый стык, они могут привести к травмам. Если летом эту травму не заметишь, то в таких условиях она может стать очень серьезной. Мешают те же шапочки, те же варежки, та же поддевка, когда одеваешь термобелье. Мешает это, сковывает, ты делаешь несвойственные движения. При такой погоде практически все влияет», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

В ответных матчах 1/4 финала Кубка России «Урал» сыграет против «Ростова» 27 февраля, «Краснодар» встретится с ЦСКА 28 февраля, а «Динамо» проведет встречу против «Крыльев Советов» 1 марта.

23 февраля в Москве при температуре около -10 градусов проходили матчи «Локомотив» — «Спартак» (0:1) и ЦСКА — «Краснодар» (3:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19829287.shtml
Валерий Масалитин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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