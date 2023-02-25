Масалитин рассказал, чем могут быть опасны проведение матчей FONBET Кубка России зимой

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что проводит матчи FONBET Кубка России зимой может быть опасно.

«Конечно, надо было это все сдвигать и сдвигать поближе хотя бы к середине марта, а лучше к апрелю. Эти игры... Тяжело в такие погодные условия проявить свое мастерство. Тем более, каждое касание, каждый стык, они могут привести к травмам. Если летом эту травму не заметишь, то в таких условиях она может стать очень серьезной. Мешают те же шапочки, те же варежки, та же поддевка, когда одеваешь термобелье. Мешает это, сковывает, ты делаешь несвойственные движения. При такой погоде практически все влияет», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

В ответных матчах 1/4 финала Кубка России «Урал» сыграет против «Ростова» 27 февраля, «Краснодар» встретится с ЦСКА 28 февраля, а «Динамо» проведет встречу против «Крыльев Советов» 1 марта.

23 февраля в Москве при температуре около -10 градусов проходили матчи «Локомотив» — «Спартак» (0:1) и ЦСКА — «Краснодар» (3:0).