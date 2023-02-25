Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Смородская рассказала, что единственный раз выписала штраф Чорлуки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего капитана команды Ведрана Чорлуки, который недавно рассказал, как она выписала ему самый большой штраф в истории клуба.

«Ведран — хороший игрок. С ним была очень хорошая работа. Мы любили друг друга. Штраф я ему выписала единственный раз за все время в «Локомотиве» — за самоволку. Больше у него штрафов не было. Сумма? Честно говоря, я уже не помню», — приводит слова Смородской Sport24.

По словам Чорлуки, его оштрафовали за то, что после одного из матчей он улетел в Хорватию, не сообщив об этом клубу.

Защитник являлся футболистом российского клуба с 2012 по 2021 год, вплоть до завершения игровой карьеры. Он выиграл с командой звание чемпиона России и четыре раза стал обладателем национального Кубка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-smorodskaya-o-shtrafe-chorluki-eto-byl-yedinstvennyy-raz-my-s-vedranom-lyubili-drug-druga
Ведран Чорлука
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин выступил против выдачи российских паспортов иностранным футболистам
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости