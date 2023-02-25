Агент Барриоса не стал исключать получение российского гражданства колумбийским игроком «Зенита»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, не стал исключать возможность получения колумбийцем российского гражданства.

«Не могу сказать, планирует ли Вильмар получить российское гражданство. В футболе все возможно», — приводит слова Поссо Sport24.

29-летний колумбиец присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.