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Сегодня, 17:38

Агент Барриоса не стал исключать получение российского гражданства колумбийским игроком «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, не стал исключать возможность получения колумбийцем российского гражданства.

«Не могу сказать, планирует ли Вильмар получить российское гражданство. В футболе все возможно», — приводит слова Поссо Sport24.

29-летний колумбиец присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-agent-barriosa-ne-stal-isklyuchat-polucheniye-rossiyskogo-grazhdanstva-kolumbiyskim-igrokom-zenita
Вильмар Барриос
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