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Сегодня, 17:34

Масалитин предположил, почему Зиньковский и Пруцев не попадают в состав «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что полузащитнику красно-белых Антону Зиньковскому не хватает стабильности, чтобы играть в стартовом составе московской команды.

«Сколько Зиньковский получал шансов в основном составе?! Он себя не так ярко проявлял. Такая же проблема была у Бакаева в «Зените». Где-то выходил и себя очень хорошо показывал. Потом попадает в состав — может одну игру сыграть, а две проваливает. У тренера же результат на первом месте, и он смотрит. То же самое у Зиньковского и у Пруцева», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

У полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, по мнению специалиста, есть проблемы с действиями в обороне.

«Пруцев дает хороший объем, в атаку подключается, эти зоны чувствует. Но в обороне-то он не отрабатывает по полной программе. У него там большие проблемы. В атаку они бегут. И Литвинов тоже многое делает впереди, но сзади-то — проблемы!» — добавил Масалитин.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах. На счету 23-летнего Пруцева 3 игры.

23 сентября красно-белые сыграют против «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/23/21349189.shtml?updated
Антон Зиньковский
Валерий Масалитин
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
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 - : -
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П
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Квинси Промес

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Крылья Советов

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