Масалитин предположил, почему Зиньковский и Пруцев не попадают в состав «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что полузащитнику красно-белых Антону Зиньковскому не хватает стабильности, чтобы играть в стартовом составе московской команды.
«Сколько Зиньковский получал шансов в основном составе?! Он себя не так ярко проявлял. Такая же проблема была у Бакаева в «Зените». Где-то выходил и себя очень хорошо показывал. Потом попадает в состав — может одну игру сыграть, а две проваливает. У тренера же результат на первом месте, и он смотрит. То же самое у Зиньковского и у Пруцева», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».
У полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, по мнению специалиста, есть проблемы с действиями в обороне.
«Пруцев дает хороший объем, в атаку подключается, эти зоны чувствует. Но в обороне-то он не отрабатывает по полной программе. У него там большие проблемы. В атаку они бегут. И Литвинов тоже многое делает впереди, но сзади-то — проблемы!» — добавил Масалитин.
В текущем сезоне 27-летний Зиньковский провел 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах. На счету 23-летнего Пруцева 3 игры.
23 сентября красно-белые сыграют против «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
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|Кр. Советов
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|3
|1
|21-12
|18
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2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
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3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
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4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
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5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
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6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
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7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
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8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
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9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
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10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
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11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
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12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
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13
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
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15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
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Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
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Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|7
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
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Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
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Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1