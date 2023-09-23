Нобоа стал рекордсменом «Сочи» и по матчам, и по голам
«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Единственный гол сочинцев с пенальти забил Кристиан Нобоа.
38-летний эквадорец отличился в 36-й раз в 101 матче за «Сочи» и стал вторым в истории легионером, переписавшим на свое имя оба рекорда клуба высшего дивизиона.
Лучшими достижениями в истории давно прекратившей существование «Москвы» владеет аргентинец Эктор Бракамонте.
Все футболисты, которые владеют рекордами российских клубов и по матчам, и по голам
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
Торпедо
|
216
|
54
|
Валерий Климов
|
Россия
|
Томь
|
175
|
20
|
Эктор Бракамонте
|
Аргентина
|
Москва
|
145
|
36
|
Сергей Наталушко
|
Россия
|
Текстильщик
|
121
|
28
|
Антон Хазов
|
Россия
|
Шинник
|
115
|
18
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Сочи
|
101
|
36
|
Руслан Мухаметшин
|
Россия
|
Мордовия
|
75
|
20
|
Андрей Федьков
|
Россия
|
Сокол
|
60
|
20
|
Михаил Никитин
|
Россия
|
Лада
|
60
|
8
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1