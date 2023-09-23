Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

Нобоа стал рекордсменом «Сочи» и по матчам, и по голам

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Единственный гол сочинцев с пенальти забил Кристиан Нобоа.

38-летний эквадорец отличился в 36-й раз в 101 матче за «Сочи» и стал вторым в истории легионером, переписавшим на свое имя оба рекорда клуба высшего дивизиона.

Лучшими достижениями в истории давно прекратившей существование «Москвы» владеет аргентинец Эктор Бракамонте.

Все футболисты, которые владеют рекордами российских клубов и по матчам, и по голам

Игрок

Гражданство

Клуб

Матчи

Голы

Дмитрий Лоськов

Россия

Локомотив

322

99

Игорь Семшов

Россия

Торпедо

216

54

Валерий Климов

Россия

Томь

175

20

Эктор Бракамонте

Аргентина

Москва

145

36

Сергей Наталушко

Россия

Текстильщик

121

28

Антон Хазов

Россия

Шинник

115

18

Кристиан Нобоа

Эквадор

Сочи

101

36

Руслан Мухаметшин

Россия

Мордовия

75

20

Андрей Федьков

Россия

Сокол

60

20

Михаил Никитин

Россия

Лада

60

8

Кристиан Нобоа
РПЛ
ФК Сочи
0
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк и Фомин пропустят матч со «Спартаком»
«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ
Мелешин не приехал со «Спартаком» на матч против «Динамо»
Масалитин предположил, почему Зиньковский и Пруцев не попадают в состав «Спартака»
«Крылья Советов» забили 21 гол за 9 туров — это показатель медалистов прошлых чемпионатов
«Балтика» — «Ахмат»: хозяева забили курьезный гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» забили 21 гол за 9 туров — это показатель медалистов прошлых чемпионатов

Масалитин предположил, почему Зиньковский и Пруцев не попадают в состав «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости