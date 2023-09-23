Нобоа стал рекордсменом «Сочи» и по матчам, и по голам

«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Единственный гол сочинцев с пенальти забил Кристиан Нобоа.

38-летний эквадорец отличился в 36-й раз в 101 матче за «Сочи» и стал вторым в истории легионером, переписавшим на свое имя оба рекорда клуба высшего дивизиона.

Лучшими достижениями в истории давно прекратившей существование «Москвы» владеет аргентинец Эктор Бракамонте.

Все футболисты, которые владеют рекордами российских клубов и по матчам, и по голам