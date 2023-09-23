Мелешин не приехал со «Спартаком» на матч против «Динамо»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин не приехал с командой на матч 9-го тура чемпионата России с «Динамо».

Футболист был заменен во втором тайме в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН» (3:0) после неудачного приземления на голеностоп.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.