Рапопорт: «Кузяев был в «Зените» системообразующим игроком»
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, кто в составе сине-бело-голубых может заменить ушедшего в «Гавр» полузащитника Далера Кузяева.
— Я очень хорошо отношусь к Кузяеву, он сделал непростую карьеру, дорос до «Зенита» и сборной, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — Он один из многих футболистов, который нашел общую игру с бразильцами, стал своим, вписался. И показывал исключительно качественную игру. Но Далер давно хотел уехать, я понимал, что он останется в «Зените», только если не найдет ничего другого. Ему нужен был вызов, он здесь уже все завоевал — и в финансовом плане, и в спортивном.
— «Зениту» будет не хватать Кузяева?
— Конечно, он был в «Зените» системообразующим игроком. И кто его может заменить, так на первый взгляд сказать сложно. Но, может быть, пришло время дать серьезный шанс молодым. Тому же Васильеву, который прекрасно отыграл в недавнем турнире в Петербурге. Но проблема в том, что я сейчас не вижу в «Зените» настолько разноплановых футболистов, как Кузяев: он ведь мог играть на 3-4 позициях. В середине поля — на любой. Мог играть флангового защитника, в схеме с тремя центральными. Очень интересный игрок. Но «Зенит», наверное, готовился к этому уходу, и у Семака есть планы организации игры без Далера. Увидим их уже в ближайшей игре с ЦСКА.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -